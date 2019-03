Wat te doen in Brugge in paasverlof en zomer? Ontdek het in nieuw vakantiemagazine Bart Huysentruyt

08 maart 2019

13u44 0 Brugge Als we het nieuwe vakantiemagazine van de stad Brugge mogen geloven, zullen kinderen zich deze zomer geen moment vervelen.

Dat magazine geeft een overzicht van wat er deze paas- en zomervakantie allemaal te doen is in Brugge. In het magazine staat er meer uitleg over de kampen en activiteiten, je vindt er ook alle contactgegevens van de organisatie terug.

Nieuw is de Fiksfabriek op 20 april, een evenement voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders. In de zomervakantie zijn er sportkampen, museumkampen, taalkampen, themakampen en nog veel meer. De speelkaart is vernieuwd en toont alle leuke plaatsen om te spelen per leeftijdscategorie. Het vakantiemagazine valt in de week van 11 maart in de bus bij Brugse gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar.