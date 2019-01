Wat een feest! Brugge danst en zingt het nieuwe jaar in Bart Huysentruyt

09u08 0 Brugge Met een spetterend vuurwerk en een drie uur durend dans- en zingfestijn heeft Brugge de jaarwissel gevierd. Het weer zat mee en de sfeer was geweldig. Dat zorgde voor een grote opkomst van meer dan 10.000 mensen.

“Eerst eten we samen thuis en daarna zakken we af naar Brugge. Dat is al jaren zo en die traditie houden we in ere”, merkt Patrick Snelders uit Assebroek op. Het aantal bezoekers aan de grootste feestnacht van Brugge zit weer in stijgende lijn, nadat het vorig jaar op het Beursplein wat minder was. De grote terugkeer op ‘t Zand was een voltreffer. Hoewel het plein op een doordeweekse dag misschien wat kaal aanvoelt, is het natuurlijk de perfecte locatie voor een evenement. Van het podium ter hoogte van ‘t Santpoortje tot aan de nieuwe autoweg op het plein stonden mensen te dansen en mee te zingen vanaf de eerste noten van ‘Party rock anthem’ van LMFAO.

Het eerste massale meezingmoment volgde niet veel later met ‘Malle Babbe’, de klassieker van Rob De Nijs. Hits uit 2018 zoals ‘Verover mij’ van Niels Destadsbader zorgden voor een hedendaags tintje, al waren het vooral de echte klassiekers die de Bruggelingen én opvallend ook veel toeristen deden mee zingen en dansen. Een koor van zo’n 70 man sterk bracht volume. Aan liedje 16 zal het nooit gelegen hebben: ‘Happy New Year’ van Abba klinkt steevast uit de boxen als het indrukwekkende vuurwerk van ruim een kwartier de Brugse lucht kleurt. Het is meteen het moment bij uitstek waarop de Bruggelingen elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensen. “Een goede gezondheid, dat wens ik iedereen toe”, knipoogde Nicole Debusschere.

Het was voor presentator Nick Blontrock de eerste keer op ‘t Zand. Vorig jaar beleefde hij zijn vuurdoop op het Beursplein. Net als zijn vader Nico, die het zingfeest jarenlang als dirigent in goede banen leidde, zweepte hij de massa op. “Ik ben het als presentator al wel even gewoon”, vertelt de stadionomroeper van Cercle. “Maar dit is toch kicken. Een heel speciaal gevoel om zoveel mensen te zien feesten.”

Rond 1.30 uur sloot de klassieker ‘Les lacs du Connemara’ het feest af. Zakdoeken, sjaals en vooral de gratis krantjes met songteksten gingen massaal de lucht in. Mensen vertrokken met schorre keel naar huis, of maakten de feestnacht nog wat langer. De politie spreekt van een erg drukke nacht voor Brugge, maar één zonder veel problemen. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt de massale opkomst in Brugge, waar het stadsbestuur gratis openbaar vervoer aanbood.