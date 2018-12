Warmste Week: stad Brugge schenkt 9.614,46 euro Bart Huysentruyt

20 december 2018

13u08 0

350 medewerkers van de stad Brugge hebben geld bij elkaar gebracht voor De Warmste Week. Ze zakten enkele weken geleden af naar de serres van de Groendienst waar de Warmste Markt plaatsvond. Verschillende stadsdiensten zetten diverse initiatieven op. Zo waren er standjes met eten en drinken, (kerst)cadeautjes, volksspelen, animatie en livemuziek. De Warmste Markt en de ‘roste potten’ brachten in totaal 4.807,23 euro op. Het schepencollege besliste om dit bedrag te verdubbelen tot 9.614,46 euro in totaal. Een delegatie van de stad overhandigde op woensdag 19 december de cheque tijdens de live uitzending van Studio Brussel op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Het geld gaat naar het voortbestaan van de mug-heli van AZ Sint-Jan.