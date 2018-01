Wapenschild van Brugse bisschop ontdekt... 3 meter onder de grond 20 januari 2018

Bij archeologische werken onder het Provinciaal Gouvernement op de Burg in Brugge is bij toeval een wapenschild in witsteen ontdekt. Het schild stelt Humbertus Guilielmus de Precipiano, de twaalfde bisschop van Brugge, voor. Hij leefde van 1627 tot 1711. Van wanneer het werk dateert, is moeilijk te achterhalen. Het moderne, grijze gebouw op de Burg staat al geruime tijd leeg. De bouwheer werkt er samen met Raakvlak om het bodemarchief te onderzoeken. "Het huidige pand bevindt zich op de plek van de westvleugel van het kapittelklooster van Sint-Donaas", zegt Bieke Hillewaert van Raakvlak. "Het is niet duidelijk in welke mate hier nog resten van aanwezig zijn in de ondergrond. Drie meter onder de grond hebben we deze ontdekking gedaan." (BHT)