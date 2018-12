Wandelwake op strand Zeebrugge om verdronken vluchtelingen te herdenken Mathias Mariën

28 december 2018

11u51 0 Brugge De vzw Crea Thera bouwde vrijdagochtend, op Onnozele Kinderdag, een wandellabyrint op het strand van Zeebrugge onder leiding van Chris Deleu

Symbolisch op Onnozele Kinderdag, de dag waarop de Katholieke Kerk de onschuldige kinderen herdenkt die koning Herodes doodde, worden op het strand van Zeebrugge de vluchtelingenkinderen herdacht. Zij die stierven in de Middellandse zee of elders in zee, op zoek naar een beter leven.“We doen dat met 300 beeldjes van de land art-installatie CWXRM van Koen Vanmechelen”, zegt Deleu. “Van 11 u tot 15 u is het labryrint open voor al wie in stilte naar het midden en vervolgens weer naar buiten wil wandelen – als transmigranten onderweg naar een beter leven... Om 15 u wordt het wandellabyrint ontmanteld en kunnen deelnemers die dat wensen een beeldje als aandenken meenemen”. Dit alles gebeurt met de steun van de provincie West-Vlaanderen, van stad Brugge en van een aantal bevriende organisaties en mensen.