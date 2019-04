Wandeling langs ‘Vlaamse’ beelden en huizen BHT

19 april 2019

08u30 0 Brugge Om zijn vijftigste verjaardag af te sluiten, organiseert het 11 Juli-Komitee een verrassende wandeling.

Onder leiding van erkende stadsgidsen gaan ze op zoek naar beelden, huizen en plekken in Brugge die verwijzen naar de Guldensporenslag. Uiteraard is er het standbeeld van Breydel en De Coninck dat in 1887 liefst drie keer werd ingehuldigd. Maar er zijn verscheidene andere onverwachte plaatsen die iets met deze opmerkelijke veldslag te maken hadden of hebben.

“Heel bewust kiezen we ervoor deze wandeling te houden op zaterdag 18 mei, dag op dag 717 jaar nadat de ‘Brugse Metten’ plaatsvonden”, zegt voorzitter Pol Van Den Driessche. Deze gegidste wandeling duurt twee uur. Iedereen is welkom, de deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, want er is beperking tot honderd geïnteresseerden (vier groepen van 25).

Afspraak om 14 uur aan het dubbelstandbeeld op de Markt.

Stuur een mailtje naar vermeire.meeuws@skynet.be en zeg met hoeveel u aanwezig zult zijn.