Wagen ramt muur na botsing 26 juni 2018

Op het kruispunt van de Werfstraat en de Veldmaarschalk Fochstraat in Brugge zijn gisteravond even voor 18 uur twee auto's gebotst. Door de klap ging een van de wagens van de weg af.





Daarbij raakte de auto eerst het voetpad om uiteindelijk pas tot stilstand te komen tegen een muurtje van een garagecomplex. Een geparkeerde wagen deelde bij het ongeval net niet in de brokken. De schade aan de muur was zodanig groot dat de brandweer de stabiliteit van de muur moest onderzoeken. Van groot gevaar was uiteindelijk geen sprake. Door het ongeval was het kruispunt van de Werfstraat en de Veldmaarschalk Fochstraat enige tijd onderbroken. De politie leidde het verkeer om. Niemand raakte gewond. (MMB)