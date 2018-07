Waarschuwing na duinenbrand: "Gooi geen sigaretten weg" 04 juli 2018

02u38 0 Brugge In Zeebrugge is gisterenmiddag een duinenbrand ontstaan nadat een toerist een brandende sigaret had weggegooid. Alerte redders konden uiteindelijk erger voorkomen. De West-Vlaamse Kustreddingsdienst (IKWV) roept toeristen op om de komende weken extra voorzichtig te zijn.

De aanhoudende warmte en het gebrek aan regen veroorzaken ook aan de kust problemen. Vooral in de duinen is het gevaar op brand aanwezig. Dat werd gisterenmiddag heel erg duidelijk in Zeebrugge. Een groepje toeristen had er achteloos een brandende sigaret weggegooid, waardoor het krukdroge duinengras meteen vuur vatte.





Met zand gedoofd

"Het waren uiteindelijk de redders die rook zagen opstijgen uit de duinen en alert hebben gereageerd", zegt An Beun van de IKWV. Samen met de toeristen die de brand hadden veroorzaakt, konden ze snel ingrijpen en het vuur doven met zand. We vragen iedereen om extra voorzichtig te zijn en niet zomaar sigaretten weg te gooien in de duinen", aldus Beun. "De combinatie van de droogte, warmte én strakke wind aan zee zorgen ervoor dat het vuur snel aangewakkerd wordt. Bovendien zijn de duinen een moeilijk te bereiken plaats. Beter voorkomen dan genezen, vandaar onze oproep om voorzichtig te zijn." De schade bleef gisteren al bij al beperkt. De toeristen kwamen er met een lichte waarschuwing van de redders van af. (MMB)