Waar drink je beste koffie van Brugge? Bart Huysentruyt

16 december 2018

Villa Bota en Het Entrepot slaan de handen in elkaar voor de zevende editie van de Best of Brugge-awards. Er kan opnieuw gestemd worden op de meest verdienstelijke Brugse jongeren(initiatieven). In negen categorieën gaan ze op zoek naar mensen die Brugge het afgelopen jaar het meest deden bruisen.

Een van de meest opmerkelijke prijzencategorieën is die van beste koffiebar in Brugge. De genomineerden zijn Cafuné, Li-O-Lait, Vero Caffé, Blackbird en The Gulliver Tree. Bij de dj's is onder andere Codexx genomineerd. Dat is de 19-jarige Emile Deprez, die sinds zijn 1 jaar doof is. Bij de evenementen kun je onder andere kiezen voor Campo Solar. Stemmen voor de Best of Brugge-awards kan tot en met zondag 13 januari op www.villabota.be/bob. De awardshow vindt plaats op zaterdag 9 februari in Theaterzaal Biekorf om 20 uur.