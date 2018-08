Waan je echte brandweerman of -vrouw op opendeur 30 augustus 2018

02u28 0

De brandweerpost Brugge nodigt op zaterdag 8 september iedereen uit om kennis te maken met het personeel, het materieel en de werking tijdens een opendeurdag. Tussen 13.30 en 17.30 uur is er op de site langs de Pathoekeweg in Brugge heel wat te beleven. Naast een programma met heel wat demonstraties zijn er ook workshops, infostands en een speelstraat voor de kleinsten. Via de workshops kan je ervaren hoe het voor een brandweerman is om zich voort te bewegen in een ruimte vol rook, je kan werktuigen bedienen die gebruikt worden voor het bevrijden van personen uit voertuigen en het oefenlabyrint uittesten. Je kan bovendien de zonale dispatching bezichtigen. De kleinste bezoekers kunnen met een brandweerslang een vuurhuisje blussen, een brandweerhelm opzetten en uiteindelijk ook ziekenwagens en brandweerwagens van dichtbij bekijken. (MMB)