Vzw Kaasmarkt schenkt AED-toestel aan Westtribune 23 maart 2018

02u44 0

Naast de al bestaande AED-toestellen in de kantoorgebouwen van Club, het jeugdcomplex, de sporthallen in de Oosttribune en in de EHBO-posten in de Noord-en Zuidtribune is een zesde defibrillator gehangen in de Westtribune van het Jan Breydelstadion. Het toestel is geschonken door de vzw Kaasmarkt Brugge.





Vertegenwoordigers van Club en Cercle Brugge kwamen de vzw bedanken voor hun schenking. Club Brugge kreeg bovendien het label 'Hartveilig bedrijf' van het Rode Kruis.











(BHT)