Vzw Hey Center Vrienden is gul voor goede doelen 15 november 2018

De vzw Hey Center Vrienden organiseert elk jaar activiteiten ten voordele van enkele goede doelen. Dit keer gaat de opbrengst van al hun spaaracties naar de mugheli van het AZ Sint-Jan in Brugge en Het Noordveld, een school voor buitengewoon onderwijs.





De mensen van Hey Center Vrienden zijn kennissen van het vroegere Hey Center in Sint-Kruis. Ze houden binnenkort, op 24 november, een Retro Music Night in Het Entrepot.





(BHT)