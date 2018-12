Vuurwerk toegelaten op oudejaarsavond: met deze tips bescherm je je huisdier Stad Brugge vraagt toegestane uren te respecteren Mathias Mariën

30 december 2018

15u48 5 Brugge Op oudejaarsavond is het in verschillende steden en gemeenten uitzonderlijk toegelaten om vuurwerk af te steken voor particulieren. Ook in Brugge is dat tussen 23 en 2 uur het geval. De stad roept nu op om deze uren zeker te respecteren. “Heel wat dieren, zoals paarden, honden en vogels zullen immers opgeschrikt worden. We vragen daarom om niet langer dan toegestaan vuurwerk af te steken", klinkt het. Wij zetten voor dierenliefhebbers enkele tips op een rij om de dieren zo goed mogelijk te beschermen.

Vuurwerk en de ermee gepaard gaande knallen en flitsen zijn voor veel dieren angstaanjagend. In paniek lopen ze weg met alle gevolgen: verloren gelopen of gewonde dieren.

Als er vuurwerk wordt aangekondigd zet je de dieren die op een wei verblijven, best op stal.

Voor dieren in huis, zijn er volgende tips:

- Je kan je huisdier ruim op voorhand laten wennen aan het geluid van vuurwerk aan de hand van geluidsfragmenten. Laat je hierbij begeleiden door een dierengedragstherapeut.

- Laat je hond ruim op voorhand uit. Hou hem aan de leiband om te vermijden dat hij wegloopt als er iemand al vroeger vuurwerk zou afsteken.

- Creëer een veilige omgeving en blijf bij je huisdier.

- Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen in de buurt.

- Scherm je dier zoveel mogelijk af van de knallen en de flitsen. Laat indien mogelijk de rolluiken naar beneden en sluit de gordijnen. Doe het licht aan zodat de lichtflitsen minder opvallen en zet de radio of televisie zachtjes op.

- Zorg dat je huisdier niet bij de buitendeuren kan komen. Als iemand onverwachts binnenkomt, kan het in paniek naar buiten lopen.

- Probeer je dier af te leiden door te spelen zodat hij/zij het vuurwerk met iets positiefs associeert.

- Geef het dier de mogelijkheid om zich te verstoppen, ook al is het op een ongewone plaats. Voor het dier is dit op dat moment een veilige plaats. Als het dier zelf geen veilige plek kan vinden, kan je er eentje voor hem/haar maken. Kies hiervoor een kleine kamer of een rustige plek zo ver mogelijk van ramen en deuren vandaan. Katten verstoppen zich graag onder het bed, in een kast of ergens in de hoogte.

- Beloon je dier als het gewenst gedrag vertoont op het moment dat er vuurwerk wordt afgestoken.

- Zorg dat je zelf niet schrikt. Negeer het vuurwerk en verander je gedrag niet zodat je de angst van de dier niet bevestigt.

- Behandel je dier niet anders dan dat je gewoonlijk zou doen. Hou vast aan dagelijkse routine.

- Als je hond in paniek raakt, aai je hem best niet. Hij kan dit immers beschouwen als een beloning. Als hij zelf fysiek contact zoekt, mag je hem wel vasthouden en eventueel rustig masseren.

- Controleer je tuin op restanten van vuurwerk. Niet-ontplofte stukken kunnen alsnog ontploffen.

- Als je huisdier erg bang was tijdens het vuurwerk, hou het dan nog enkele uren binnen tot het helemaal gekalmeerd is.