Vuurdoop als model meteen in lingerie 05 februari 2018

02u40 0

De Brugse Valerie Valkenburg, dochter van de zaakvoerders van bed & breakfast The Secret Garden in Brugge, heeft haar vuurdoop als model beleefd tijdens de jaarlijkse valentijnshoot van Missitems, en dat gebeurde meteen in lingerie. De fotoshoot is een traditie van de missenwebsite in de aanloop naar Valentijn. De B&B was de nieuwe locatie. De meisjes poseerden in de nieuwe collectie van Simon Pérèle, het Franse merk dat dit jaar zijn 70ste verjaardag viert. Miss Waals Brabant 2018 Barbara Bierlier poseerde in een Valentijnsjurk met 20.000 rozenblaadjes gemaakt door stylist Roman Vandycke. (BHT)