Vuilniswagen vat vuur op Burg 02u33 0 Mathias Mariën

Op de Burg in Brugge is gisterenmiddag even na 14 uur brand ontstaan in de laadbak van een vuilniswagen. De chauffeur van het voertuig merkte het euvel snel op en alarmeerde meteen de brandweer. Die waren snel ter plaatse en konden vermijden dat het vuur zich verder verspreidde. Na een stevige blusbeurt was het gevaar snel geweken. Door de bijzondere locatie van de brand stonden heel wat kijklustigen te kijken naar het werk van de hulpdiensten. Zij konden echter snel terugkeren naar de kazerne. De schade aan de vuilniswagen bleef al bij al beperkt. Wat de brand precies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. (MMB)