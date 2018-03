Vuilnisbak alleen voor pizzadozen 15 maart 2018

Brugge Op het Stationsplein in Brugge kan je kartonnen pizzadozen voortaan in drie speciale vuilnisbakken met gleuf gooien.

De maatregel is een initiatief van de Preventiedienst.





"Het zijn speciale rolcontainers met een aangepaste inwerpopening om pizzadozen in te gooien", vertelt schepen van Preventie Dolores David (sp.a). "Pizzadozen geraken moeilijk in een gewone afvalmand of ze verstoppen er de inworpopening. De containers zijn afgewerkt in de 'Brugge oltied schoane'-huisstijl en worden dagelijks drie keer gecontroleerd door de uitbater van Domino's Pizza op het plein. Medewerkers van de stad zullen de vuilniszakken zelf dagelijks legen."





Volgens David vormden de lege pizzadozen de laatste maanden een doorn in het oog op het plein.





Overvol

"Ze liggen rond te slingeren of zorgen voor overvolle vuilnismanden. Medewerkers van de stad én van een externe poetsfirma doen nochtans veel inspanningen, maar hebben ons die overlast ook gemeld. Daarom hebben we naar een oplossing gezocht."





Het lijkt een simpel project, maar volgens David kan het navolging krijgen.





"Dit is een proefproject, maar als het succes heeft, kunnen we zo'n vuilnisbakken ook elders plaatsen. We evalueren na het schooljaar." (BHT)





