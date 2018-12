VTI maakt plaats voor 135 woningen Afbraak en nieuwbouw start in 2021, als school verhuist Bart Huysentruyt

17 december 2018

12u48 0 Brugge De gebouwen van het VTI in de Boeveriestraat maken plaats voor een nieuw project met 135 woningen op een toplocatie in Brugge. De afbraak van de meeste gebouwen start in 2021, als de school intrek neemt in een nieuw gebouw langs de Vaartdijkstraat. “Gevels blijven behouden en de site wordt groener", zegt ontwikkelaar Bart Vanderdonckt.

Zoals eerder bekend verlaat het VTI in Brugge haar gebouwen langs de Boeveriestraat. Te klein, te oud en niet meer van deze tijd, zo heet het. Zowat een jaar geleden kochten ontwikkelaars Steenoven en Baltisse de site van 11.000 vierkante meter om die te herontwikkelen. Het openbaar onderzoek start volgende maand.

Ondergronds parkeren

De plannen krijgen meer en meer vorm. Het ontwerp voorziet in 39 woningen en 96 appartementen. “We mikken op een heel divers publiek van singles tot gezinnen met kinderen", zegt Bart Vanderdonckt, CEO van ontwikkelaar Steenoven. “We bouwen eerst een ondergrondse parkeergarage voor 185 wagens. De site zelf zal autovrij zijn. Met meer groen en fietspaden willen we ze ook toegankelijker maken dan nu.” In het verleden realiseerde de projectontwikkelaar onder meer Waterfront aan het Regenboogstadion in Waregem en 7even, een uniek appartementsgebouw in Brussel.

Dat het oog van de projectontwikkelaars op deze locatie is gevallen, is geen toeval. Het is een zogenaamde A-locatie in Brugge. “We bevinden ons tussen centrum en station”, zegt Vanderdonckt. “Het is een plek waar je rustig en toch dichtbij alles kan wonen. We hebben ons bovendien gespecialiseerd in dit soort projecten. De materiaalkeuze is geïnspireerd op de typische Brugse binnenstad.”

Inrijpoort van Brugge

Volgens de stad zijn alle erfgoedcommissies doorlopen en wordt het project gedragen door de buurt. “Belangrijk is dat bijna alle gevels aan de kant van de Boeveriestraat behouden blijven om het uitzicht niet te veranderen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Enkel ter hoogte van het huidige torentje komt een stukje nieuwbouw, waar ook de toegang tot de ondergrondse parking wordt gerealiseerd. Het is een win-winproject. Het wordt een stuk rustiger en groener in de Boeveriestraat. Dit is toch dé inrijpoort tot het centrum van Brugge. Architecturaal zal het er opener uitzien dan het schoolgebouw. We vonden dat heel belangrijk.”

En om te besluiten: “We praten altijd over het aantrekken van jonge mensen die in onze binnenstad moeten kunnen wonen. Wel, dit project beantwoordt aan die vraag. Het is een voorbeeld van strategische verdichting: het past helemaal bij Brugge.”