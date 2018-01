VT-Invest eenmalig op truitjes Club 26 januari 2018

02u46 0 Brugge Het bedrijf VT-Invest uit Aalter heeft gisterenavond eenmalig de truitjes gesierd van de spelers van Club Brugge.

Hoofdsponsor Daikin wou haar plaats op de shirts voor de wedstrijd van Club Brugge tegen KV Oostende voor één keer afstaan, als de opbrengst naar het goede doel zou gaan. Er werd gekozen voor de heropbouw van de schade die orkaan Harvey aanrichtte, vorige zomer in Texas. In Houston ligt namelijk een belangrijke Amerikaanse vestiging van Daikin. VT-Invest is de groepering waar onder andere Van Tornhaut, Vandewalle en Monsere in zitten. De groep, die actief is in de bouwsector, bood 25.000 euro en haalde het bod binnen. CEO Dirk Van Tornhaut: "Natuurlijk is dit een mooie promostunt, maar in dit verhaal staat het humane aspect bovenaan. We betuigen zo ons medeleven en solidariteit met alle slachtoffers en hun naasten van de catastrofale overstromingen. Wij waren meteen bereid om dit mee te ondersteunen." (JSA)