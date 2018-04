Vrouwen vragen vrijspraak voor slagen aan Senegalese op bus 07 april 2018

Twee Brugse vrouwen riskeren 6 maanden cel, omdat ze een Senegalese zouden geslagen hebben op de bus. T.B. (36) en S.V. (33) waren op 23 oktober op de terugweg van de gevangenis, toen ze het in de Generaal Lemanlaan in Assebroek aan de stok kregen met het slachtoffer. "B. lag met haar voeten op de zetel tegenover haar", sprak de procureur. "Het slachtoffer vroeg of ze op die plaats mocht gaan zitten. De beklaagde gooide haar racistische verwensingen naar het hoofd." Volgens het slachtoffer riep T.B. 'zwarte aap, ga terug naar Afrika'. Ze zou daarop naar de buschauffeur gelopen zijn en klappen gekregen hebben van de twee vrouwen. Die ontkennen en stellen dat de Senegalese hen eerst aanviel. Ze vragen de vrijspraak. Uitspraak op 4 mei. (SDVO)