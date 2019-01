Vrouwen aan zet bij Brugse CD&V Bart Huysentruyt

27 januari 2019

Brugge CD&V Brugge heeft met Sylvie Micholt (41) een nieuwe voorzitter.

Micholt is advocate, ‘senator’ van JCI Brugge en heeft de politiek in de genen. Haar vader Ralf Micholt was in het verleden al CD&V-voorzitter, haar grootvader Hendrik Olivier en overgrootvader Arthur Olivier waren gedeputeerden. “Als lokale voorzitter wil ik van de Brugse CD&V een beweging maken die in nauw contact staat met de Bruggelingen, zodat onze verkozenen in het stadsbestuur de stem van het volk nog beter kunnen laten gelden”, maakt Micholt zich sterk.

Gewezen provincie- en gemeenteraadslid Georgina Denolf zal de seniorenafdeling van CD&V Brugge leiden. Ook Jong CD&V koos met een meerderheid van stemmen voor een vrouw: de 19-jarige Febe Baekelandt, student Bestuurskunde en Public Management. Samen met etiquetteconsultant en gemeenteraadslid Brigitte Balfoort als nieuw verkozen voorzitter van Vrouw en Maatschappij weet burgemeester Dirk De fauw zich dus in vrouwelijk gezelschap.