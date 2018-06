Vrouwelijke cipier maakt deel uit van bende cocaïnedealers 02 juni 2018

02u46 0 Brugge Een lid van een bende cocaïnedealers, die deze week werd opgerold door de politie Het Houtsche, werkte als cipier in de Brugse gevangenis. I.M. (44) geeft toe dat ze drugs verkocht, maar ontkent dat dit in de gevangenis gebeurde.

Het onderzoek naar de bende ging in 2015 al van start. Begin deze week werden zeven huiszoekingen uitgevoerd in het Brugse.





Bij hoofdverdachte J.V. (45) in Beernem troffen speurders in totaal zo'n 700 gram cocaïne aan, goed voor een straatwaarde van minstens 35.000 euro. De politie nam bij het vermoedelijke kopstuk ook twee vuurwapens in beslag.





V. ontkent dat hij cocaïne verkocht en beweert dat hij de drugs enkel moest bewaren voor een kennis. "Over de rest van de zaak weet ik niets af", stelt hij. In twee woningen in Zedelgem werden respectievelijk 50 en 27 gram coke teruggevonden.





Vriend

De vrouwelijke cipier verklaart dat ze de drugs van de hoofdverdachte, samen met haar vriend W.S. (36), enkel op kleinere schaal doorverkocht. Momenteel zouden er geen elementen zijn die erop wijzen dat I.M. (44) de drugs ook de gevangenis binnenbracht.





Gentse gevangenis

Zelf ontkent de vrouw dat ook met klem. Ze werd na haar arrestatie in de gevangenis van Gent ondergebracht, zodat ze geen contact zou kunnen hebben met haar vroegere collega's.





F.S. (46), een vierde verdachte die deze week werd gearresteerd, legde gelijkaardige verklaringen af als het koppel. Het viertal verscheen gistermorgen voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde vervolgens hun aanhouding met een maand. (SDVO)