Vrouw voorkomt grote brand bij gehandicapte buurman 09 augustus 2018

In de Molensteenstraat in Sint-Andries, bij Brugge, is gisterenvoormiddag rond 10 uur brand ontstaan in het appartement van een gehandicapte man.

Buurvrouw Jocelyne Staelens (52) ging het vuur te lijf met een poederblusser en zorgde er zo voor dat de brand zich niet uitbreidde. "Ik stond onder de douche, toen ik het brandalarm hoorde afgaan", vertelt ze. "In de gang wist ik meteen hoe laat het was. Er hing rook en mijn buurman zat buiten in zijn elektrische rolstoel." De man was gaan wandelen, maar keerde terug om een trui te halen. Op die manier werd de brand tijdig opgemerkt.





"Ik werk in een rusthuis en kreeg daar een cursus brandpreventie. Ik wist hoe ik met een brandblusapparaat moest werken en heb dus geen moment getwijfeld. Ik kon de vlammen uiteindelijk relatief snel doven." De schade bleef door de tussenkomst van Jocelyne beperkt tot de keuken.





De Brugse brandweer moest het appartement op de eerste verdieping enkel nog ventileren. Een kortsluiting in een kabel lag wellicht aan de oorzaak van de brand. De buurman van Jocelyne kreeg wat rook binnen en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij mocht in de loop van de namiddag opnieuw naar huis. (SDVO)