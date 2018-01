Vrouw opgepakt in dossier drugsdode 02u27 0

Een 28-jarige vrouw uit Brugge zit in de cel als mogelijke leverancier van de drugs die een man vorig jaar het leven heeft gekost. Op 2 juni werd het levenloze lichaam van de veertiger aangetroffen in een woning in de Baliestraat. De man was een gekend druggebruiker en kwam om het leven door een cocktail van speed, cocaïne, LSD en heroïne. Een week na zijn dood werd Bruggeling D.L. (45) al opgepakt als mogelijke leverancier. Zaterdag werd ook een Brugse vrouw aangehouden. D.V. zou een kennis zijn van de veertiger die eerder in de cel belandde. "Mijn cliënt bekent een deel van de drugs te hebben geleverd, maar ze heeft niet alles geleverd", zegt de advocate van de vrouw. D.V. verscheen voor de raadkamer, die haar aanhouding met een maand verlengd heeft. (SDVO)