Vrouw ontkent dat ze auto's in brand stak voor eigen woning 20 februari 2018

02u41 0 Brugge Een Brugse vrouw ontkent dat ze 2,5 jaar geleden twee wagens en een bromfiets in brand stak voor haar eigen woning in de Schattingbeekstraat in Zedelgem, terwijl haar man B.W. en drie kinderen binnen lagen te slapen. Het openbaar ministerie vraagt de minimumstraf van drie jaar cel.

In de nacht van 7 op 8 november 2015 werd een scooter onder de Dacia Logan van bewoner B.W. (35) gelegd en in brand gestoken. Ook de BMW van W. vatte vuur. Beide wagens brandden volledig uit, terwijl de man en zijn drie kinderen van 8, 6 en 3 jaar oud binnen lagen te slapen. Ook de gevel van de woning raakte zwaar beschadigd. Aanvankelijk leek de brandstichting het werk van enkele vandalen, aangezien een buurvrouw verklaarde dat ze enkele mensen lachend had horen weglopen.





Aanmaakblokjes

Na het verhoor van B.W. kwam zijn toenmalige echtgenote W.V. in het vizier. "Toen bleek dat het vuur aangestoken werd met aanmaakblokjes, herinnerde de man zich dat er 48 uit zijn tuinhuis verdwenen waren", sprak de procureur. "Hij zou zijn vrouw verlaten en dat kon zij niet verkroppen. Tegen buurvrouwen had ze al gezegd dat ze zijn BMW in brand zou steken. Na de brand bleek de beklaagde plots op onverklaarbare wijze een diepe snee in haar arm te hebben en wilde ze de woonkamer, waar bloedresten werden gevonden, zo snel mogelijk poetsen. Ik vraag de minimumstraf van 3 jaar cel."





W.V. blijft tot vandaag betwisten dat ze het vuur aanstak. "Voor en na de brand waren er in de straat nog verschillende andere brandstichtingen, waar mijn cliënte niet van verdacht wordt", pleitte haar advocaat. "Nadat het vuur geblust werd, zou het gezin in de woning blijven wonen. Het lijkt me dus normaal dat ze de woonkamer wilde poetsen. En die buurvrouwen? Ik betwijfel of ze dat ooit vertelde aan hen, want zelfs hun mannen waren niet op de hoogte van dat verhaal."





Uitspraak op 19 maart. (SDVO)