Vrouw ongedeerd na knal tegen oplegger 29 mei 2018

Een vrouw is gisteren rond 17.30 uur ongedeerd uit een ongeval gekomen op de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels. Ze verloor de controle over haar stuur aan Kinepolis. Haar wagen raakte van de weg en knalde langs tegen een geparkeerde oplegger, waarop een onderdeel van een torenkraan stond. Door de klap werd de auto weer op de rijbaan gekatapulteerd. De bestuurster kon uit haar wrak kruipen en bleef ongedeerd. Haar wagen was rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was de Koning Albert I-laan richting Brugge afgesloten. De politie leidde het verkeer om via de Expresweg. Dat veroorzaakte flink wat file tot op de E403. (SDVO)