Vrouw komt met de schrik vrij na crash tegen verkeerslicht 13 februari 2018

02u40 0

Een jonge bestuurster is gisterenmiddag met de schrik vrijgekomen bij een verkeersongeval op de hoek van de Vossensteert en de Maalse Steenweg in Sint-Kruis.





De vrouw wou even na 17 uur linksaf slaan richting Assebroek, toen ze de bocht verkeerd inschatte. De bestuurster reed vol tegen een verkeerslicht en kwam met een zware klap tot stilstand.





Door de aanrijding sprongen de vensters uit het voertuig. De politie kwam net van een interventie enkele honderden meter verderop en was dus snel ter plaatse. Ze zagen hoe de vrouw ongedeerd uit haar wagen klauterde. De schade aan de wagen is wel aanzienlijk. Vermoedelijk raakte de bestuurster verblind door de laaghangende zon en schatte ze daardoor de bocht verkeerd in.





Een ziekenwagen kwam preventief ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Er raakten geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. (MMB)