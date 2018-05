Vrouw blijft gestraft voor oplichting pastoor 25 mei 2018

Een 32-jarige vrouw uit Wervik blijft dan toch gestraft omdat ze de overleden pastoor van Sint-Michiels liefst 21.120 euro aftroggelde. Vanessa D. dacht dat ze bij verzet vrijgesproken zou worden omdat een schriftdeskundige aanwees dat de pastoor de briefjes met de geldbedragen inderdaad zelf tekende. Maar dan nog werd geoordeeld dat het niet om schenkingen ging, en de vrouw dat geld moest terugbetalen. Naar eigen zeggen overhandigde pastoor Adriaan N. haar dat geld uit 'vriendschap', en diende hij pas klacht in toen de vrouw hem seks weigerde. "Geld afgehaald door zijn bankkaart te stelen? Alles wat hij me gaf was een schenking", zei Vanessa. "Hij noemde mij meteen een mooi meisje en stopte me geld en cadeaus toe. Dat stopte pas toen hij opeen seks eiste en ik huilend wegliep". Haar advocaat noemde de feiten die ze pleegde moreel verwerpelijk, maar niet strafbaar. Ze vangen nu bot want de rechter houdt er een andere mening op na. Haar celstraf van een jaar blijft. Eigenlijk is dat zelfs twee jaar want de voormalige pastoor van Westrozebeke, Joos M., troggelde ze ook 14.373 euro af. Ook daarvoor kreeg ze een jaar cel. Maar ook tegen die zaak wil de vrouw nog in verzet gaan.





(JHM)