Vrouw (61) dood aangetroffen in vijver 02u26 0 Brugge Een 61-jarige vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in haar tuin in de Schaakstraat.

De vrouw was 's ochtends vroeg aan het wandelen in haar tuin, toen het fout liep. Het slachtoffer werd volgens de eerste vaststellingen onwel en kwam daarop in haar eigen vijver terecht. Haar echtgenoot had niet meteen iets gezien en sloeg pas even voor 10 uur alarm omdat hij zijn vrouw niet kon vinden. Uiteindelijk trof hij haar samen met een buurvrouw aan in de vijver. Ze trokken het slachtoffer nog uit het water, maar op dat moment kwam aale hulp al te laat. Ook de toegesnelde hulpdiensten konden ondanks verschillende reanimatiepogingen enkel het overlijden van de 61-jarige vaststellen. Het tragische ongeval zorgde voor heel wat ongeloof in de omgeving. Zeker met Kerstmis voor de deur kon niemand het een plaats geven. Uit verder onderzoek van de hulpdiensten blijkt dat de vrouw wellicht al dood was voor ze in het ijskoude water terechtkwam. De politie gaat dan ook uit van een natuurlijk overlijden. De val in de vijver maakt de zaak alleen maar tragischer. Kwaad opzet werd meteen uitgesloten. (MMB)