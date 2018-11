Vroegere school verandert in luxeflats HUIS VAN HAMME, WAAR HEMELSDAELE HUISDE, STAAT VOOR RENOVATIE BART HUYSENTRUYT

27 november 2018

02u27 0 Brugge Er is een toekomst voor Huis Van Hamme op het Sint-Maartensplein. Het beschermde complex, twee jaar leeg sinds de verhuis van de basisschool Hemelsdaele, verandert in acht exclusieve flats. "De mooie salons blijven bewaard", zegt de Brugse ontwikkelaar Johan Vandendriessche.

Het Huis Van Hamme staat er sinds 1778. Samen met zijn echtgenote en kinderen woonde Francis Van Hamme er tot 1801. Daarna werd het huis bewoond door Eugène Gouban, een van de burgemeesters van het Brugse Vrije. Later was het eigendom van de Belgische Staat en kon je er terecht voor je belastingen. In 1985 maakten de kantoren plaats voor klaslokalen van basisschool Hemelsdaele. De schooltoiletten, leslokalen op de verdieping en de speelplaats zijn daar nu nog de overblijfselen van. De school verliet het gebouw twee jaar geleden, na de fusie met het Sint-Leocollege. "Sindsdien staat het pand naast de Sint-Walburgakerk leeg", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). "Het is nochtans een beeldbepalend gebouw met een gevel van liefst 32 meter lang. Er gaan nog steeds enkele prachtige authentieke salons in schuil, waarvan één met Mechels leder is bekleed."





Koetshuis

De Brugse ontwikkelaar VDD Project Development wil Huis Van Hamme renoveren en omvormen tot een gebouw met acht appartementen en twee woningen. Dezelfde ontwikkelaar is door de stad aangesteld om de Weylerkazerne in de Ezelstraat aan te pakken. "Wij zijn gespecialiseerd in het opwaarderen van gebouwen met erfgoedwaarde", zegt zaakvoerder Johan Vandendriessche. "Behalve de drie salons en de schitterende gevel is er weinig waarde binnenin Huis Van Hamme zelf. We kunnen hier acht luxueuze appartementen van maken, waarvan er drie een schitterend salon krijgen. Waar ooit het koetshuis van de herenwoning stond, plannen we een nieuwbouw met twee woningen bovenop een halfondergrondse parking. De binnentuin, die nu een speelplaats is, moet een blikvanger worden. Daar willen we een groene plek van maken. Het project is volledig gebaseerd op de oorspronkelijke 18de-eeuwse aanleg van de site."





Na Pasen volgend jaar starten de eerste werken, die minstens twee jaar zullen duren. "Ik denk dat we hier, net als bij de Weylerkazerne, een mooie toekomst uitrollen voor dit gebouw", zegt Franky Demon. "Als stad zijn we blij dat een Brugs bedrijf deze waardevolle site wil opwaarderen. Er is een evenwicht gevonden tussen erfgoed en nieuwbouw." Hoeveel de exclusieve appartementen zullen kosten, is nog niet geweten. Maar dat zal niet voor de modale Bruggeling weggelegd zijn.