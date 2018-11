Vroegere scholen Maithili houden tombola voor goede doelen 17 november 2018

De vroegere scholen van de in augustus overleden Maithili Vanhille (13) uit Assebroek hebben een tombola georganiseerd voor de goede doelen die het meisje steunde tijdens haar strijd tegen een zeldzame hersenstamtumor. Het Land- en Tuinbouwinstituut in Oedelem en OLVA Steenbrugge sloegen de handen in elkaar en hadden een mooie hoofdprijs. De Beernemse auteur en illustrator Kristien Dieltiens schonk een van haar werken aan de 'Actie Maithili'. Die werd gekoppeld aan de opening van de vernieuwde bibliotheek van Beernem. De opbrengt, enkele honderden euro, gaat zo integraal naar het goede doel. De 1ste prijs van de tombola gaat naar het nummer 20110535, de 2de prijs naar 20090044 en de 3de prijs naar 20090004. Meer info op de Facebookpagina's van LTI Oedelem en OLVA Steenbrugge. (MMB)