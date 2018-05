Vrijwilligersbeurs in Het Entrepot 01 juni 2018

In Het Entrepot kan je zaterdag terecht voor de achtste editie van de Vrijwilligersbeurs. Iedereen die op zoek is naar een leuke job als vrijwilliger, is er van harte welkom. "Vrijwilligerswerk is heel populair in Brugge en daar zijn we fier op. Volgens cijfers van de Stadsmonitor is maar liefst 18 procent van de Bruggelingen actief als vrijwilliger", zegt schepen van Preventie Dolores David (sp.a).





Ruim veertig organisaties stellen zich zaterdag voor aan het publiek. Dit jaar maakt de Vrijwilligerscentrale de bezoekers wegwijs aan de hand van de leuke icoontjes die je ook terugvindt op het nieuw lokaal vrijwilligersplatform www.brugge.be/vrijwilligerswerk. Op deze website kan je je ook als vrijwilliger aanmelden.





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a): "Vrijwilligers zijn de olie van onze Brugse motor: zonder hen loopt de boel vast. Ik roep alle Bruggelingen op om de Vrijwilligersbeurs te bezoeken, want je zal het aan den lijve ondervinden: vrijwilligerswerk maakt je gelukkig", zegt Landuyt. (MMB)