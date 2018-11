Vrijspraak voor slag op Golden Years-fuif 28 november 2018

Een dertiger uit Brugge is door de strafrechter vrijgesproken voor een vermeende slag die hij uitdeelde aan een andere man na de Golden Years-fuif op 23 oktober 2016 in Studio Hall in Sint-Kruis. Hij zou A.M. geslagen hebben in de rookruimte maar de rechter achtte dat niet bewezen. "Het feest was ten einde en in de rookruimte zocht S.V. ruzie met mijn cliënt", was de stelling van de advocaat van het slachtoffer. "Zonder aanleiding kreeg hij plots een slag in de rug en eenmaal op de grond nog een reeks stompen op het lichaam en het hoofd. Er zijn drie getuigen die nadien allen S.V. aanwezen. Zijn verwondingen vielen nog mee enkel omdat hij weet hoe hij zich moet verweren door een cursus die hij volgde. Wij vragen 1.850 euro schadevergoeding." S.V. ontkende alles. "Ik was niet eens aanwezig toen. Men wijst mij aan vanuit het niets en omdat ze weten dat ik toch een strafblad heb." (JHM)