Vrijspraak voor mes en knots op bed van ex JHM

09 januari 2019

07u17 0 Brugge Een 49-jarige man uit Brugge is door de strafrechter vrijgesproken voor het bezit van verboden wapens.

Die werden in zijn voormalige woning gevonden. Het ging om een vlindermes, een knots en een wapenstok. Het was de ex van P.G. die de politie had gebeld omdat ze bij het opruimen de drie wapens onder bed vond. P.G.. weigerde nadien een minnelijke schikking van 200 euro te betalen en had daar naar eigen zeggen een goede reden voor. “Die wapens waren helemaal niet van hem, hij had die nog nooit gezien”, sprak zijn advocaat. “Ze werden op 26 juni gevonden op zijn bed, maar in werkelijkheid was de man al sinds 23 juni niet meer thuis geweest. Hij was namelijk aan de deur gezet door zijn vrouw die de echtscheiding aanspande. Ze had ook zijn inboedel al buiten gegooid. Wij kunnen niet anders dan denken dat dit een wraakactie van haar was, waarom belde ze anders zelf de politie?” De procureur had een celstraf en geldboete gevonden, maar de strafrechter geloofde het verhaal van P.G.