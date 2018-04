Vrijspraak 'Musketier' na schermutseling met antiquair 26 april 2018

02u38 0

Erwin Cools (58), alias 'de musketier', een handelaar in Brugge kreeg in beroep de vrijspraak na een schermutseling met een collega-antiquair.





De situatie tussen de handelaars in winkelgalerij Ter Steeghere, nabij de Burg in Brugge, sleept al jaren aan. Erwin Cools (58), 'de musketier', baat er al 28 jaar een fotowinkel uit. Verkleed als musketier loopt de man door de galerij om toeristen naar zijn winkeltje te lokken. Zijn manier van werken stoort de andere handelaars enorm, vooral antiquair Lieven Moenaert (45), bij wie de stoppen in de loop van 2014 doorsloegen.





"Hij zit me nog steeds de hele tijd uit te dagen", zegt Moenaert. De musketier zou op zijn beurt met een scherp voorwerp in de hand van Moenaert gestoken hebben. In eerste aanleg kreeg de man nog een boete van 300 euro met uitstel. De procureur-generaal in beroep is duidelijk.





"Dit is woord tegen woord, er is geen concreet bewijs in de zaak. Ik vraag voor beide de vrijspraak op basis van twijfel.". Het hof volgde die gedachte en gaf de vrijspraak.





(DJG)