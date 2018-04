Vrijdag begrafenis verdronken zakenman 25 april 2018

De uitvaartplechtigheid van René Vercruysse (62) vindt vrijdag om 11 uur plaats in de Sint-Walburgakerk in Brugge. De Brugse zakenman kwam vorige week om het leven in Rio de Janeiro. Vercruysse was samen met zijn jongste dochter en enkele vrienden op een tiendaagse trip toen hij in de problemen kwam in zee. Alle hulp kwam te laat. Zijn lichaam is intussen overgebracht naar België. De man was de zaakvoerder van Immo Acasa. (MMB)