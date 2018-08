Vriendengroep klaar voor 2de editie Campo Solar 03 augustus 2018

02u33 0 Brugge Vandaag en morgen organiseren zes vrienden de tweede editie van Campo Solar in een maïsveld aan de Pijpeweg op de grens met Sint-Kruis. Het gratis festival verwelkomde vorig jaar duizenden bezoekers. Dit jaar worden de activiteiten uitgebreid.

De eerste editie van Campo Solar was vorige zomer onverwacht een schot in de roos. Waar de organisatoren mikten op een paar honderd bezoekers, stopte de teller uiteindelijk op 5.000 festivalgangers. "We willen nu vooral al het goede van vorig jaar bevestigen. Als dat lukt, zullen we al heel tevreden zijn", vertelt mede-organisator Karel Standaert. De vrienden spaarden alleszins kosten noch moeite om van de tweede editie een minstens even groot succes te maken. Samen met 200 vrijwilligers waren ze wekenlang in de weer om alles tijd klaar te krijgen. "Het basisidee van Campo Solar blijft ongewijzigd. We willen een gezellige sfeer creëren voor jong en oud. Al hebben we het aantal activiteiten wel uitgebreid en zal het festivalterrein iets groter zijn dan vorig jaar", verduidelijkt Karel. Zo komt er morgen om 16 uur een heuse kinderfuif. Voor de ouders blijven de verschillende foodtrucks aanwezig. De rest van de tweedaagse wordt aangevuld met tal van dj's en bands die het maïsveld zullen platspelen. Daarbij wordt zowel gedacht aan de jonge garde met hedendaagse muziek als aan de iets ouderen met bijvoorbeeld een coverband van Dire Straits. Het uitzicht van het festivalterrein zal er wél anders uitzien. Zo werden er nieuwe pleintjes en ruimtes gecreëerd. Ook de geschiedenis van Damme komt als thema aan bod. De deuren openen telkens om 14 uur. Om 3 uur 's nachts stoppen de activiteiten. Meer info op de Facebookpagina 'Campo Solar 2018'. (MMB)