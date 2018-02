Vrees wordt werkelijkheid: zware hinder door staking bij De Lijn 17 februari 2018

02u28 0 Brugge De staking bij De Lijn heeft zich gisterochtend duidelijk laten voelen in onze regio. In Brugge reed amper tien procent van de bussen uit. In Knokke en Blankenberge waren er zelfs geen bussen te bespeuren. Ook de kusttram bleef gisterochtend op stal.

De verwachte hinder is gisteren waarheid geworden. Door een staking van de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV was er amper personeel van De Lijn aan het werk. Ze voerden acties tegen de reorganisaties bij de vervoersmaatschappij. Aan de bus- en tramhaltes werd met een mededeling aangegeven dat passagiers best een andere reisroute kozen. Op enkele verdwaalde reizigers na bleef het aantal eindeloos wachtende mensen beperkt. "We hebben er dan ook alles aan gedaan om op voorhand duidelijk te communiceren via diverse kanalen", vertelt woordvoerster Carla Tavernier. Aan het station van Brugge moest er veel geduld opgebracht worden om een bus te nemen, al werd dat heel sporadisch beloond. Tien procent van de bussen reed uiteindelijk toch uit.





Ook aan de kust was de hinder groot. Tussen De Panne en Knokke reed geen enkele kusttram. In eerste instantie was de hinder voorzien tot 13 uur. In de loop van de dag werd duidelijk dat er de hele dag weinig trams zouden rijden. Na 20 uur bleven ook de weinige bussen die wél reden, binnen. De hele avond en nacht lag het openbaar vervoer via bus en tram doordoor plat in de regio. "We bieden nogmaals onze excuses aan bij alle reizigers die hinder ondervonden", aldus Carla Tavernier. In principe moet de dienstverlening vanaf deze ochtend opnieuw normaal verlopen. (MMB)