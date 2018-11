Vredesboom geplant aan Kruisvest 07 november 2018

02u21 1 Brugge Net als 230 andere gemeenten in ons land heeft Brugge gisteren een herdenkingsboom geplaatst. Dat gebeurde op het groene veld aan de Kruisvest tegenover de horecazaken De Verloren Hoek en De Windmolen.

De oproep kwam van Natuur en Bos, die verantwoordelijk is voor de vredesboomactie. "Deze locatie leent zich er perfect toe", zegt schepen van Openbaar Domein Philip Pierins (sp.a). "Het is een plek waar veel Bruggelingen komen. De hoogstammige boom zal mensen, net als vroeger, doen nadenken over vrijheid en vrede. Precies honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog is dat een gepast eerbetoon voor de soldaten die toen voor die waarden hebben gevochten."





Net na de Eerste Wereldoorlog werden steden en gemeenten al aangezet om herdenkingsbomen aan te planten. In veel gemeenten werd zo'n boom gezet nabij de kerk of het gemeentehuis. "Eigenlijk knopen we hiermee terug aan met een oud gebruik", zegt Pierins.





"Bovendien zijn bomen gezond en brengen ze leven en beweging. De vele wandelaars en lopers die hier passeren, zullen dat beamen." (BHT)