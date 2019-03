Vrachtwagenchauffeur volgt GPS en rijdt zich vast in berm MMB

18 maart 2019

19u40 0 Brugge Langs de Zeebruggelaan in Zeebrugge reed een vrachtwagenchauffeur zich maandagochtend vast op de smalle wegen.

De chauffeur was, door een tonnagebeperking aan de Evendijk-West, op GPS via de landelijke wegen op de Zeebruggelaan geraakt. Daar kon hij niet verder kon door de wegversmallingen. Bij het keren reed hij zich vast in de berm. De politie van Blankenberge leverde bijstand tijdens de takelwerken. Tijdens de takeling werd de Zeebruggelaan een tijdje afgesloten.