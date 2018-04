Vrachtwagen met oplegger botst tegen geparkeerde wagen in Brugge Jan Van Maele

10 april 2018

18u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brugge Rond 16.30 uur heeft de chauffeur van een vrachtwagen met oplegger een ongeval veroorzaakt in Brugge. Hij kwam uit de Smedenstraat en wilde rechts de Guido Gezellelaan inslaan, maar week te ver uit. Hij ramde daarbij een geparkeerde wagen.

Door het ongeval was er geen verkeer meer mogelijk in de Smedenstraat. Ook het verkeer dat uit de richting van de Gistelsesteenweg kwam, kon niet meer richting Smedenpoort. De politie leidde het verkeer om via de Jan Breydellaan en via de Bevrijdingslaan.

Ook aan de Hoefijzerlaan werd het verkeer omgeleid. De schade aan de geparkeerde auto is aanzienlijk. De politie deed de vaststellingen. Na het invullen van de nodige papieren kon de vrachtwagen zijn weg verderzetten.