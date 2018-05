Vos bijt kippen Jeannine (80) dood: "Gedaan met verse eitjes" 26 mei 2018

02u27 1 Brugge Eddy Ferdinande en zijn echtgenote Jeannine (80) schrokken zich gisterenochtend een hoedje toen ze bij het opstaan verschillende kippenkoppen op hun wandelpad zagen liggen.

"Een vos heeft verschillende kippen in de straat doodgebeten. Verse eitjes bij het ontbijt kunnen we nu wel vergeten", glimlacht Jeannine. Het bejaarde koppel heeft al ruim tien jaar kippen in hun achtertuin langs Het Veld in Sint-Kruis. "Ideaal om ons afval van de groentjes kwijt te raken én we krijgen verse eitjes. Beter kan niet", vertelt Jeannine. De 80-jarige vrouw zal de komende tijd echter haar ontbijt moeten aanpassen. Een vos beet donderdagnacht al haar kippen dood. Ook bij enkele buren was dat het geval. In totaal sneuvelden zeven kippen. "Natuurlijk is dat schrikken. In al die tijd hebben we dit nog nooit meegemaakt", zegt de vrouw. "Eerlijk? Ik schrok mij echt een ongeluk toen we de kippenkoppen verspreid over het wandelpad zagen liggen, zo luguber."





Naar de dierenwinkel

Het koppel blijft niet bij de pakken zitten en zal zo snel als mogelijk nieuwe kippen kopen. "Zo'n vers eitje, dat blijft toch lekker. Dus waarom niet? Al zullen we wel ons kippenhok wat beter moeten beveiligen. Het zou allesbehalve leuk zijn als onze nieuwe kippen ook worden doodgebeten", besluit Jeannine. (MMB)





Meer over Jeannine

human interest