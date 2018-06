Vos bijt kippen dood 09 juni 2018

Bewoners van een woning in de August Derrestraat in Assebroek hebben gisterenochtend vasgesteld dat vier kippen werden doodgebeten door een vos. In de omgeving lieten de voorbije weken zo al verscheidene kippen het leven. Dat was onder andere twee weken geleden nog het geval in Het Veld even verderop. Ook toen doodde een vos een handvol kippen. De kans bestaat dat de vos de komende tijd nog actief blijft in de omgeving. Enkele mensen namen ondertussen al maatregelen en schermden hun kippen beter af. (MMB)