Voorzitter Brugse Bierproevers op lijst CD&V 16 februari 2018

Marc Vandepitte, stichter en voorzitter van de Brugse Autonome Bierproevers en dus de man achter het Bierfestival, stapt in de politiek. Hij zal op de lijst van CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan. "Marc Vandepitte is een organisator in hart en nieren, hij brengt mensen samen", zegt lijsttrekker Dirk De fauw enthousiast. "Hij wordt mee ons gezicht in Assebroek, een van de grootste deelgemeenten van Brugge met evenveel inwoners als de binnenstad (20.000, red.)." Vandepitte blijft voorzitter van het BAB. Over zijn exacte plaats op de lijst is nog geen duidelijkheid. "Ik zal niet staan wringen om ergens bovenaan te staan. Ik geloof in een warm en gezellig Brugge." (MMB)