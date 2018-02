Voorwaardelijke celstraf voor prostitutie 08 februari 2018

Een 58-jarige vrouw uit Brugge en haar 36-jarige dochter hebben in de Brugse rechtbank voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk één en twee jaar gekregen.





Dochter N.D. startte in 2006 haar eigen zaak op onder de naam "Privé Leentje". Op drie locaties in het Brugse stelde ze de volgende acht jaar maar liefst 105 prostituees te werk. Uit het onderzoek bleek dat D. valse loonfiches en arbeidsovereenkomsten opstelde. Zo was er in het contract sprake van een uurloon, terwijl de dames betaald werden op basis van hun seksuele prestaties. D. verdiende met haar activiteiten liefst 1,2 miljoen euro. Ze waste het geld wit door het te investeren in een hypothecaire lening voor een pand in Wingene dat ze aankocht.





De rechter verklaarde de woning gisterenmorgen verbeurd. Ook de moeder van D. was zes jaar lang actief in de sector met haar eigen escortebureau. Nadat een speurder een afspraak maakte bij 'Escorte Manon', bleken in totaal 14 meisjes voor C.B. te werken. De vrouwen waren niet aangegeven in het Dimona-systeem van de RSZ en werkten dus in het zwart. Zowel moeder als dochter betwistten de feiten niet. (SDVO)