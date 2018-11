Voorwaardelijke celstraf van 5 jaar voor vader die zoon probeerde te wurgen 20 november 2018

02u24 0 Brugge Een 51-jarige Bruggeling heeft een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar gekregen na een moordpoging op z'n zoon.

Drie jaar geleden probeerde Hans V. de 16-jarige jongen te wurgen in hun villa. Hij zou nadien zelf uit het leven hebben willen stappen.





De trieste feiten speelden zich op 4 december 2015 af in de chique wijk Miljoenenkwartier in Sint-Andries, bij Brugge. Die avond zat de 16-jarige zoon van tuinbouwer Hans V. nietsvermoedend televisie te kijken in de zetel. Hij werd plots vastgegrepen door z'n vader, die hem in een wurggreep nam. De tiener slaagde erin zich los te rukken en liep naar buiten waar hij zelf de politie verwittigde.





In zijn verhoor bij de politie vertelde Hans V. dat hij al een tijdje depressief was door echtelijke problemen met z'n vrouw. Hij zou uit het leven hebben willen stappen en zijn zoon hebben willen meenemen in de dood. De vijftiger werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor poging tot moord en zat uiteindelijk vijf maanden in voorhechtenis. De raadkamer liet hem vrij onder strenge voorwaarden. Zo mocht Hans V. geen contact meer hebben met z'n vrouw en kinderen en moest hij psychiatrische begeleiding volgen.





Eindeloos beschaamd

Op z'n eigen vraag legde de rechtbank V. gistermorgen opnieuw een contactverbod op. "Mijn cliënt zal dat respecteren, hoe pijnlijk dat voor hem ook is", zegt zijn advocaat Jef Vermassen. "Hij beseft maar al te goed dat zijn zoon diep getraumatiseerd is door de feiten." Hans V. werkt nog steeds als tuinbouwer en volgt ook nog psychiatrische begeleiding. "Hij is eindeloos beschaamd en begrijpt nog altijd niet waarom hij zoiets gedaan heeft", aldus Vermassen. De kinderen van V. en zijn voormalige partner stelden zich burgerlijke partij en kregen gistermorgen voorlopig 1 euro schadevergoeding toegekend. De rechter stelde een deskundige aan die de precieze schade bij z'n tienerzoon zal moeten begroten.





Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (SDVO)