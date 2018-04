Voorsmaak op binnenplein Europacollege 13 april 2018

De tweede editie van het culinaire festival Voorsmaak vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 mei op het binnenplein van het Europacollege aan de Verversdijk in het centrum van Brugge.





De unieke locatie is de opvolger van de Magdalenakerk, waar de eerste editie plaatsvond. Twaalf standhouders maken gerechtjes voor bezoekers.





Het thema is 'down to earth' en focust op ecologie. Bij de standhouders zijn onder meer De Mangerie, Guillaume, Hubert Gastrobar en zelfs de ijsjes van Oyya. Eten kan van 11 tot 21 uur en de bar blijft open tot 23 uur. (BHT)