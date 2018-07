Voorlopig nog geen Bancontact in witte dorp 06 juli 2018

Ondanks de aankondiging dat het dorp Lissewege weer een bankautomaat zou krijgen, blijft het wel erg stil in het witte dorp. Dat viel ook raadslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) op. "In Lissewege kunnen mensen momenteel geen geld afhalen. Zeker met een drukke zomer in het vooruitzicht, is dat vervelend. Er lijkt ook geen oplossing te komen." Ze speelde de vraag door aan burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Er wordt nu gewacht op een private speler met wie er vergevorderde gesprekken zijn. Het intern besluitvormingsproces bij deze private speler sleept langer aan dan verwacht, maar we blijven hoopvol." (BHT)