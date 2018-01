Voorlopig geen acties bij Carrefour 27 januari 2018

03u22 0 Brugge Het personeel van Carrefour in Sint-Kruis heeft gisterenochtend gewoon het werk hervat. Na overleg werd besloten voorlopig niet tot acties over te gaan. In de winkel dreigen 35 jobs te verdwijnen. "We blijven achter met heel wat vragen over de toekomst", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools.

De winkel langs de Maalsesteenweg opende gisterenochtend om 8.30 uur stipt de deuren. In tegensteling tot 24 andere vestigingen in België, besloten ze in Sint-Kruis wél verder te werken. Al neemt dat niet weg dat de toekomst er somber blijft uitzien. De 85 werknemers weten op dit moment heel weinig over wat de komende maanden zullen brengen.





Slapeloze nacht

"Iedereen heeft een slapeloze nacht achter de rug", zucht Tristan Cools.





Hij zat gisterenochtend samen met een deel van het personeel om de situatie verder te bespreken. Het doemscenario van het inkrimpen van een Hypermarkt naar Carrefour Market, waardoor de non-food zal verdwijnen, lijkt evenwel onafwendbaar. "Toch hebben we beslist om aan het werk te blijven", zegt Cools. Voor de klanten leek er gisteren geen vuiltje aan de lucht. Het personeel daarentegen blijft met kopzorgen zitten.





Onduidelijkheid

"Het grootste probleem is de onduidelijkheid", zegt Tristan Cools, die zelf al 32 jaar in de winkel werkt. "De winkel blijft bestaan. Maar wat zal de impact zijn? Dat weten we dus nog steeds niet. Op de werkvloer overheerst gelatenheid. Ondanks alles zal de winkel in principe ook de komende dagen open blijven." Pas in juni zal het personeel meer duidelijkheid hebben. (MMB)