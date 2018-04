Voordracht over plastische chirurgie 17 april 2018

Ann Ponjaert organiseert op 27 april een voordracht over plastische chirurgie in Paris-Bruges in de brugse Eekhoutstraat.





"Tijdens deze voordracht zal dokter Bob De Frene een uiteenzetting geven over de vele mogelijkheden die esthetische chirurgie mensen kan bieden op het gebied van gezichts- en lichaamscorrecties", zegt Ponjaert.





"Na afloop van de voordracht is er ruimte voorzien om eventueel vragen te stellen aan de dokter. Er wordt een pauze voorzien waarin een gratis drankje en een hapje aangeboden wordt. Om uw plaats te reserveren volstaat het een mailtje te sturen naar ann.ponjaert@hotmail.com. Na ontvangst van uw mail zullen de geïnteresseerden de nodige gegevens bezorgen voor de betaling van het inschrijvingsgeld. Dat zal ongeveer 30 euro zijn", aldus Ann. De deuren gaan open om 19.30 uur.





(MMB)