Voorbereidingen voor Wecandance gestart 08 augustus 2018

Op het strand van Zeebrugge zijn de voorbereidingen gestart voor het dance- en fashionfestival Wecandance. Dat vindt komend weekend plaats. Onder meer Agents of Time, Blond:ish, Agoria, Britta Unders en Bufiman staan er op de affiche. Maar Wecandance is veel meer dan dancemuziek. "We evolueren naar een festival waar fashion en cultuur minstens evenveel belang hebben", zegt organisator Bart Roman. "Het is onze zesde editie en we willen een totaalbeleving geven aan onze bezoeker. We kunnen rekenen op een heel trouw publiek. Bovendien is de locatie echt uniek: bijna aan de waterlijn."





Acid cowboys

Het thema van dit jaar is Acid Cowboys. Dit weekend waan je je tussen de Zeebrugse duinen in het wilde westen.





Bezoekers halen er straks dus hun innerlijke cowgirl of -boy boven samen met westernlaarsjes. Het festival werkt samen met jonge modeontwerpers die een eigen collectie voor Wecandance hebben gemaakt. Op het festival zelf zijn ook verschillende standjes, waar je kledij kan kiezen en kopen. Niet toevallig zijn de meeste bezoekers (zes op de tien, nvdr.) aan Wecandance vrouwen. Gemiddelde leeftijd: zo'n 30 jaar. "We spreken een iets ouder publiek aan dan een doorsnee festival", zegt Roman.





Er worden dit weekend zo'n 30.000 festivalgangers verwacht. (BHT)